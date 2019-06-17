Саакашвили заявил, что телохранители в Киеве ему ничем не помогут

Заочно приговоренный к тюремному заключению бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что в Киеве обходится без охраны.
Об этом Михо сообщил в эфире 112 Украина, уточнив, что охрана ему не поможет.
Саакашвили рассказал, что, когда в последний раз его захватывали, телохранители не смогли этому помешать.
"Поэтому я решил, что охрана для меня абсолютно лишняя", – подчеркнул политик.
Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого он лишился в 2017 году. Политик вернулся в Киев и заявил, что будет помогать украинцам строить новую страну.