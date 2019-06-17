Украина В Минздраве рассказали, как правильно загорать

2019-06-17 19:00 189

 

Загар необходим для выработки витамина D. Только во время приема солнечных ванн у человека вырабатывается этот витамин, недостаток которого может привести к серьезным проблемам со здоровьем, например, хрупкости костей, нарушению сна, депрессии. Однако загорание может привести к ожогам I-III степеней, - подчеркнули в Минздраве. Поэтому необходимо соблюдать достаточно простые правила а еще лучще вообще не загорать.

Так, для безопасного загара лучше всего принимать солнечные ванны в период с 8 до 11 утром и с 16 до 19 вечером. "Это безопасное время для того, чтобы постепенно загореть и при этом не сгореть. Но самым безопасным вариантом остается не загорать", - отметили там.

Больше всего шансов сгореть - в обед. Тогда солнечные лучи особенно сильны. "Поэтому, если именно в это время вы оказались на пляже, безопаснее будет расположиться в тени или под зонтиком. Также не забывайте об использовании солнцезащитного крема, шляп и очков", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать обезвоживания организма, нужно пить больше жидкости. Кроме того, во время загорания не рекомендуется читать или спать. Положение тела нужно менять каждые 10-15 минут. А солнцезащитный крем следует наносить на кожу, даже если загорающий находится в тени. Особенно это касается детей.

Наряду с этим, некоторым людям загорать вообще запрещено. "А именно: старикам, маленьким детям, гипертоникам, аллергикам, беременным, страдающим от новообразований, меланом, заболеваний эндокринной системы. Также в зоне риска - люди со светлой кожей, с большим количеством родинок на теле или наличием четырех и больше родинок диаметром от 6 мм, те, кто в детстве несколько раз сгорал на солнце, люди, в чьих семьях у одного из прямых родственников была диагностирована меланома", - отметили медики.

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