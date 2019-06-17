Украина В ООС опровергли информацию о том, что ВСУ вошли в Донецк

2019-06-17 17:15 291

 

Командование операции Объединенных сил сообщило, что информация о якобы занятии позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка не соответствует действительности, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В сети Интернет распространяется информация о якобы занятии позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель распространения этой фейковых информации заключается в дискредитации подразделений Вооруженных сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене.

"В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и спланированных ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины", - отмечается в сообщении.

Также командование операции Объединенных сил заверило, что воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила надежно удерживают позиции на определенных участках ответственности, выполняющих боевые задачи в рамках действующего законодательства Украины и норм Международного гуманитарного права.

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