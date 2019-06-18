Политика Зеленский рассказал немецким СМИ о своем отношении к аннексированному Крыму

2019-06-18 13:16 309

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на возвращение аннексированного Крыма в состав Украины.

"Крым − это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", − заявил Зеленский в интервью немецкому изданию Das Bild.

Напомним, РФ оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Украина аннексии Крыма не признает, как и большинство стран Запада, которые ввели касательно России ряд политических и экономических санкций.