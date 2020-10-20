Политика Зеленский грозится посадить всех, кто в 2014-м году сдал без боя Крым

2020-10-20 12:11 279

Шестой президент Украины заявил, что те, кто без боя сдали Крым, должны ответить за это. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде. 

"Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность. Я хочу, чтобы во всем стало понятно: вопрос не в мести, вопрос в справедливости. Обществу нужны ответы, и это касается не только этого вопроса. Их у людей действительно накопились тысячи. Отсутствие ответов и справедливости приводит к потере доверия", - сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский заявил, что в Украине создадут формат "Крымская платформа" для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. 

"Можно сколько угодно постить веселые мемы о гаранте безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории. Мы ищем новые, действенные инструменты для этого. Вернули вопрос Крыма в международную повестку дня. Мы создаем формат "Крымская платформа". Это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова", - сказал Зеленский.

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