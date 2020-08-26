Политика "Крым - наша территория, мы его вернем", - Зеленский заговорил о переменах

2020-08-26 13:41 195

Президент Владимир Зеленский заявил, что за минувшие шесть лет не было создано ни одной переговорной площадки по вопросу деоккупации Крыма, и пообещал изменить ситуацию. 

"В рамках Нормандского переговорного процесса Россия не хочет обсуждать вопрос деоккупации Автономной Республики Крым, а за шесть лет не создано ни одной эффективной переговорной площадки, которая способствовала бы возвращению полуострова под украинский контроль. Но действующая украинская власть будет работать над тем, чтобы это изменить", – рассказал президент в интервью телеканалу Euronews.

Он также отметил, что с Крымом ситуация сложнее, чем с Донбассом. И добавил, что поднимал "крымский вопрос" на переговорах в нормандском формате, но Россия отказалась его обсуждать.

"Но Крым - наша территория, мы его вернем", - сказал президент.

"Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продолжаются. Нам помогает не только Европа - помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я делать что-то еще? Да", - сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что для него деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.

"Я не знаю разницы между этими вопросами. Единственное, что в ситуации на востоке - там гибнут люди, поэтому именно в этом, человеческом факторе для меня лично это - на первом месте. Но на том же уровне, так как обе территории - наши и должны вернуться", - отметил Зеленский.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще по теме

Из-за сильных дождей в Украине обесточены 139 населенных пунктов

2020-08-26 10:38 357

За сутки в Украине выявили 1670 новых случаев covid-19 - реальная ситуация по областям

2020-08-26 10:11 360

Без ИФА-скрининга Украина не в состоянии спрогнозировать "ковид"-ситуацию - врач

2020-08-25 22:00 615

В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе - отчет Еврокомиссии

2020-08-25 21:30 729

Еще новости в разделе "Политика"

Отравление Навального: Вашингтон пригрозил Путину жесткими санкциями

2020-08-26 14:42 141

"Крым - наша территория, мы его вернем", - Зеленский заговорил о переменах

2020-08-26 13:41 195

Украина может возобновить поставки воды в оккупированный Крым

2020-08-26 09:42 945

Непризнанный президент Беларуси приказал увольнять несогласных с его идеологией

2020-08-26 08:12 414
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Отравление Навального: Вашингтон пригрозил Путину жесткими санкциями 2020-08-26 14:42 141
"Крым - наша территория, мы его вернем", - Зеленский заговорил о переменах 2020-08-26 13:41 195
Украина может возобновить поставки воды в оккупированный Крым 2020-08-26 09:42 945
Непризнанный президент Беларуси приказал увольнять несогласных с его идеологией 2020-08-26 08:12 414

Лента

15:46 Китай начинает испытание на людях вакцины, сделанной из насекомых
15:15 Оппозиция Беларуси заявила, что новое правительство вне закона
14:42 Отравление Навального: Вашингтон пригрозил Путину жесткими санкциями
14:14 Шевченковский райсуд Киева снял с себя ответственность за дело Шеремета
13:41 "Крым - наша территория, мы его вернем", - Зеленский заговорил о переменах
13:12 Луческу пояснил, как его Динамо смогло отбить Суперкубок Украины у Шахтера
12:43 Коронавирус в Киеве: Кличко раскрыл новые данные по пандемии в столице
12:16 Актриса "Квартал 95" Елена Кравец инфицирована коронавирусом
11:40 Что сейчас происходит с долларом и евро - точный курс валют на 26 августа
11:15 В Батькивщине подтвердили, что зараженная covid Тимошенко в критическом состоянии