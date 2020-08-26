Политика "Крым - наша территория, мы его вернем", - Зеленский заговорил о переменах

2020-08-26 13:41 195

Президент Владимир Зеленский заявил, что за минувшие шесть лет не было создано ни одной переговорной площадки по вопросу деоккупации Крыма, и пообещал изменить ситуацию.

"В рамках Нормандского переговорного процесса Россия не хочет обсуждать вопрос деоккупации Автономной Республики Крым, а за шесть лет не создано ни одной эффективной переговорной площадки, которая способствовала бы возвращению полуострова под украинский контроль. Но действующая украинская власть будет работать над тем, чтобы это изменить", – рассказал президент в интервью телеканалу Euronews.

Он также отметил, что с Крымом ситуация сложнее, чем с Донбассом. И добавил, что поднимал "крымский вопрос" на переговорах в нормандском формате, но Россия отказалась его обсуждать.

"Но Крым - наша территория, мы его вернем", - сказал президент.

"Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продолжаются. Нам помогает не только Европа - помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я делать что-то еще? Да", - сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что для него деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.

"Я не знаю разницы между этими вопросами. Единственное, что в ситуации на востоке - там гибнут люди, поэтому именно в этом, человеческом факторе для меня лично это - на первом месте. Но на том же уровне, так как обе территории - наши и должны вернуться", - отметил Зеленский.

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