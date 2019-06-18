Политика Названа дата встречи в нормандском формате

2019-06-18 17:30 279

 

Встреча советников в "нормандском формате" состоится 12 июля, сообщила Ангела Меркель. По ее итогам будет назначена дата переговоров.

Переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль. Об этомво вторник, 18 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленскийв ходе брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает РБК-Украина.

По его словам, уже обсуждались даты насчет возвращения к нормандскому формату.

"По поводу возвращения к нормандскому формату... Мы обсуждали даты... Говорилось о том, чтобы проводить переговоры после парламентских выборов в Украине. Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча (в нормандском формате, - ред.) запланирована уже в июле. Верим в победу и завершение войны", - заявил Зеленский.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что встреча советников в "нормандском формате" состоится 12 июля.

"Мы проведем встречу советников и дальше посмотрим, как действовать дальше. Германия в любом случае готова здесь приложить все свои силы. Я рада, что трехсторонняя контактная группа в рамках "минского процесса" сейчас снова работает более решительно", - добавила она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки встречи.

А 18 июня, в ходе своего визита в Германию, Зеленский встретился с Меркель. Программой визита также предусмотрены встречи Зеленского с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса.

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