Украина ЛГБТ-сообщество любезно пригласило президента Зеленского на гей парад в Киеве

2019-06-19 13:45 231

Представители украинского ЛГБТ-сообщества записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором поддержали его тезис о том, что человек является самой большой ценностью для государства и пригласили его на Марш Равенства KyivPride, который состоится 23 июня.

Соответствующее обращение опубликовано на странице встречи Марша Равенства в Facebook.

 "Уважаемый господин президент, мы поддерживаем вашу позицию, что человек является самой большой ценностью для государства. 23 июня тысячи украинцев и украинок выйдут на Марш Равенства с верой в европейское будущее нашей страны. А вы, господин Владимир, будете первым украинским президентом, который вышел на Марш Равенства и поддержал права человека?" - приволят слова активистов Українські Новини.

Также в обращении представители ЛГБТ прокомментировали само проведение парада. По их словам, их традиция - это безоговорочная ценность быть собой и не бояться жить полной жизнью.

"Свобода, за которую мы боролись веками и продолжаем охранять сейчас. Не данность, а процесс. В котором мы вместе должны отстаивать права человека, а значит - всех граждан. KyivPride стремится к единству. Сейчас Украина разъединена агрессором. Украинский народ разделен на "25" и "75". На "праведных" и "содоматов". На "мы" и "они". Только работая плечом к плечу и уважая разнообразие, вместе построим богатую и цветущую страну", - объяснили активисты.

Напомним, почти 10 лет KyivPride является символом борьбы украинских геев, лесбиянок, трансгендерных и бессексуальных людей за равные возможности в Украине.

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