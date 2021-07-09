Мир Соціальна мережа вночи видалила десятки акаунтів і груп на тему ЛГБТ та ґендерної рівності

2021-07-09 13:24

Китайська соціальна мережа WeChat вночи видалила десятки акаунтів і груп на тему ЛГБТ+ і ґендерної рівності, якими керували студенти вишів. Частина користувачів засудила такі дії WeChat, частина — навпаки, підтримала.

Офіційною причиною видалення WeChat називає «порушення правил керування акаунтами, які надають послуги публічної інформації в китайському інтернеті» — саме таке повідомлення висвітлюється під час спроби зайти на видалені сторінки.

Власники видалених сторінок заявили, що сталося це без попередження. WeChat не відповів на запит інформагентства.

Представники студентської групи Фуданського університету заявили, що «не припинять діяльність попри закриття» сторінки. 

Частина китайських користувачів соцмереж висловила свою підтримку власникам видалених акаунтів, закликавши їх «не здаватися». Водночас деякі написали, що WeChat «давно» мав би вдатися до такого кроку.

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