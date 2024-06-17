Жизнь В Киеве в минувший уикенд прошел первый за время войны Марш равенства

2024-06-17 12:28

В Киеве состоялся первый за время полномасштабного вторжения рашистов Марш равенства. Об этом сообщило Суспільне.

Отмечается, что шествие по центру города длилось не более 20 минут. В нем принимали участие около 500 человек – военные, представители ЛГБТ+, дипломатических миссий и международных организаций.

Место проведения марша окружала полиция, также милиционеры дежурили в метро и подземных переходах.

Глава общественной организации КиевПрайд Анна Шарыгина объяснила, что акция была короткой, потому что два года ее не проводили и организаторов беспокоила безопасность участников.

В то же время на Крещатике собралась группа активистов "за традиционные ценности", которая пыталась попасть к месту проведения шествия, однако не успела.