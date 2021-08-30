Мир У німецькому Кельні пройшов один з наймасштабніших у Німеччині ЛГБТ-парадів

2021-08-30 15:20

У німецькому Кельні близько 10 тисяч людей взяли участь в акції з нагоди святкування Christopher Street Day на підтримку прав ЛГБТ-спільноти, повідомляє Укрінформ з посиланням на Rheinische Post.

Через пандемічні обмеження маршрут колони було змінено - традиційно він пролягає центром міста, а нині марш відбувся вздовж Рейну.

Демонстранти несли веселкові прапори та - попри дощ - співали й танцювали.

Кельнський прайд вважається одним з наймасштабніших у Німеччині. 2019 року в ньому взяли участь понад 1,2 млн людей.

Традиція відзначення Christopher Street Day сягає кінця 60-років минулого століття. 28 червня 1969 року в Нью-Йорку поліцейські влаштували облаву в гей-барі "Стоунволл-Інн" на Крістофер-стріт. Акція переросла в багатоденні масові заворушення, в перебігу яких поранення дістали четверо поліцейських, а також невстановлена кількість ЛГБТІ-активістів.