Политика Кабмин одобрил отставку трех губернаторов

2019-06-19 16:30 45

Среди троих отправленных в отставку губернаторов - глава Ровенской ОГА. Также в правительстве рассмотрят пять кандидатур, предложенных президентом.

Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 19 июня, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Павел Розенко.

"Одобрено увольнение трех глав ОГА", – сказал Розенко.

По его словам, в частности, одним из глав ОГА, увольнение которого одобрено правительством, является руководитель Ровенской области Алексей Муляренко.

Кроме того, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.

Премьер отметил, что правительство начнет работу в этом направлении, чтобы на следующем заседании Кабмина рассмотреть эти кандидатуры.

Розенко в свою очередь высказался о том, что процедура сотрудничества с Администрацией президента не сработала, так как не было публичного обсуждения этих кандидатур.

"Если на сегодняшний день эта процедура не сработала, было бы правильно, если бы мы сейчас публично обнародовали фамилии этих пяти человек, которые зашли от АП, публично вместе с обществом обсудили, и на следующей неделе знали все плюсы и минусы и бэкграунд", – предложил министр.

"Онлайн?", – переспросил Гройсман, и добавил "Ну лайв, так лайв (live – прямой эфир –англ).

Никаких фамилий впрочем на открытой части заседания не прозвучало.

Напомним, в 12 областях назначены временные губернаторы. Перед этим Зеленский уволил губернаторов 15 областей, а именно: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской.