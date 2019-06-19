Политика В АП отреагировали на гибель Дмитрия Тымчука

2019-06-19 17:00 225

Администрация президента Украины выразила соболезнования в связи с гибелью Дмитрия Тимчука, об этом пишет УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт АП.

“Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель „Информационного сопротивления“ надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны”, — указано в сообщении АП.

Как стало известно ранее, сейчас эксперты и криминалисты проводят тщательный осмотр места, где нанес себе смертельное ранение координатор группы “Информационный сопротивление”, народный депутат Дмитрий Тимчук. В полицию сообщения, потерпевшего с огнестрельным ранением было обнаружено в квартире на бульваре Перова, поступило около 12:15.

Напоминаем, в Киеве в среду во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение координатор группы “Информационный сопротивление”, народный депутат Дмитрий Тимчук.