Украина Медики объяснили, как спастись от обезвоживания

2019-06-19 18:00 165

 

Даже если человек не чувствует жажды, ему следует пить два-три литра воды в день

Пить чистую и свежую жидкость нужно на протяжении всего времени, когда человек не спит, даже если он не занимается физической активностью и хорошо себя чувствует.Об этом пишет Центр общественного здоровья.

Чтобы избежать обезвоживания, нужно:

- каждый день пить два-три литра негазированной чистой воды (чай, кофе, бульйон в этот литраж не входят);

- в жаркое время года маленьким детям нужно давать выпить не менее чашки воды каждых полчаса;

- во время острых состояний, особенно с повышенной температурой, необходимо пить в полтора-два раза больше воды;

- во время интенсивных нагрузок следует пить не менее литра воды в час;

- не нужно пить воду во время еды или сразу после, поскольку это вредит пищеварению.

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