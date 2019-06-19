Политика Наказание России неотвратимо: Порошенко о расследовании катастрофы самолета МН17

2019-06-19 19:00 147

Результаты расследования по катастрофе Boeing 777 рейса MH17 над Донбассом, объявленные 19 июня, – еще одно конкретное доказательство участия России в этой трагедии.

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Совместная следственная группа назвала первых подозреваемых, и были открыты первые уголовные производства, написал политик в Facebook.

"Есть еще одно конкретное доказательство непосредственного преступного участия российского агрессора в этой трагедии. В дополнение к предыдущим отчетам группы, которые уже подтвердили, что самолет был сбит российской ракетой из российской системы "Бук", которая была доставлена с российской территории и возвращена на российскую территорию. Все, кто знаком с военным делом и российскими реалиями, прекрасно понимают, что такое маневрирование передовой военной техники не могло произойти без ведома или приказа высшего руководства РФ", – отметил пятый президент Украины.

Порошенко призвал не строить иллюзий: Россия и в дальнейшем всеми неправдами будет изворачиваться и блокировать этот процесс, имея патологическую неспособность признать вину.

"Понимая это еще пять лет назад, я, не колеблясь, связался с премьер-министром Нидерландов Рютте, и мы согласовали передачу всех полномочий Нидерландам для координации международного расследования. Ни секунды не сомневался в правильности своего решения. Благодарен профессиональной команде украинских дипломатов за воплощение достигнутых договоренностей, как и эффективную работу для установления истины и развенчания русских мифов. Российский тактический расчет всегда ориентируется на краткосрочные дивиденды и безнаказанность. Именно на этом основывается вера России в свое право силы", – продолжил Порошенко.

По его словам, доведение истины в суде – дело долгое, но наказание – неотвратимо. Это станет первым международным судебным процессом для привлечения России к ответственности, отметил лидер "ЕС".

"Не сомневаюсь, что следующими станут международные трибуналы над Россией за преступления, совершенные против украинского народа по Крыму и Донбассу. Мы докажем, что буква международного права сильнее пули российского автомата", – подчеркнул Порошенко.