Политика Данилюк назначен руководителем Национального координационного центра кибербезопасности

2019-06-19 20:30 171

 

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Об этом говорится в указе №415/2019.

"На замену статьи 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в указе Президента.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Справка. Национальный координационный центр кибербезопасности является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Среди основных задач Центра осуществление анализа состояния кибербезопасности; результатов проведения обзора национальной системы кибербезопасности; состояния готовности субъектов обеспечения кибербезопасности к выполнению задач по противодействию киберугрозам; состояние выполнения требований законодательства по киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов, информации, требование относительно защиты которой установлено законом, а также критической информационной инфраструктуры; данных о киберинцидентах в отношении государственных информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных системах и другое.

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