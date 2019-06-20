Политика Эрдоган потребовал привлечь власти Египта к ответственности за смерть Мурси

2019-06-21 08:15 156

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве бывшего президента страны Мухаммеда Мурси.

"Мурси умер не по естественным причинам, он был убит", − заявил турецкий лидер.

Как передаета DW, президент подчеркнул, что Турция сделает все, чтобы привлечь власти Египта к ответственности за убийство в международных судах.

Также Эрдоган призвал Организацию исламского сотрудничества "сделать то, что необходимо".

Напомним, 67-летний бывший президент Египта Мухаммед Мурси потерял сознание во время судебного заседания по обвинению в шпионаже и скончался прямо в здании суда. В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже – к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. В декабре 2017 года Мурси был приговорен судом к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей.