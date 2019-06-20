Эрдоган потребовал привлечь власти Египта к ответственности за смерть Мурси

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве бывшего президента страны Мухаммеда Мурси.
"Мурси умер не по естественным причинам, он был убит", − заявил турецкий лидер.
Как передаета DW, президент подчеркнул, что Турция сделает все, чтобы привлечь власти Египта к ответственности за убийство в международных судах.
Также Эрдоган призвал Организацию исламского сотрудничества "сделать то, что необходимо".
Напомним, 67-летний бывший президент Египта Мухаммед Мурси потерял сознание во время судебного заседания по обвинению в шпионаже и скончался прямо в здании суда. В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже – к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. В декабре 2017 года Мурси был приговорен судом к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей.