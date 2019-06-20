Политика На Банковой проговорились: "Слуга народа" может поглотить новую партию Вакарчука

2019-06-21 12:15 174

Глава президенсткой партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допускает объединение этой политсилы с новой партией "Голос" певца Святослава Вакарчука.

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос – зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - сказал Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

На прямой вопрос, планируется ли объединение с теми, кто уже был депутатом, он сказал: "С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути".





