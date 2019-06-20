Политика Зеленский закрыл Администрацию президента и открывает свой офис - указ №417

2019-06-20 14:42 285

Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис президента, реорганизовав Администрацию президента и сократив численность ее сотрудников.

"Создать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины. Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий", - сказано в Указе президента №417/2019 от 20 июня.

В офисе президента будет работать его руководитель, первый заместитель руководителя, заместители, руководитель Аппарата Офиса Президента Украины, первый помощник и помощники президента, советники президента, пресс-секретарь президента, президентские уполномоченные и представители. Еще будет создан Кабинет президента, кабинет руководителя офиса, около десятка директоратов и столько же департаментов.

Обеспечение Офиса президента возложено на Госуправделами, а уровень оплаты труда сотрудников Офиса должен определить Кабмин.

Напомним, в структуре АП работают более 400 человек, действует около 20 департаментов. Администрация президента в ее нынешнем виде была создана первым президентом Леонидом Кравчуком в 1991 году. В 2005 году президент Ющенко реорганизовал Администрацию в Секретариат, потом ликвидировал его и создал заново, изменил название должности руководителя с Голови на Главу. В 2010 орган, предназначенный для помощи президенту исполнять его полномочия снова стал называться Администрация президента.