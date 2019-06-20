Политика Конституционный суд признал законным роспуск Рады Зеленским

2019-06-20 16:30 276

Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании КСУ.

Иск, который поддержали 62 народных депутата, не удовлетворил суд, и теперь досрочные выборы точно состоятся.

Сообщается, что на заседании присутствовали все 17 судей.

"Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов", - сказал собеседник агентства, отметив, что, таким образом, выборы состоятся 21 июля, согласно указу президента.