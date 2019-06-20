Политика Конституционный суд признал законным роспуск Рады. Текст решения

2019-06-20 19:55 183

Конституционный суд во время закрытого заседания сегодня, 20 июня, принял решение о законности роспуска Верховной Рады указом президента Украины Владимира Зеленского.

Решение о признании роспуска конституционным обнародовано на сайте КСУ.

Полный текст решения без изменений:

Конституционный Суд Украины принял Решение в деле по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года № 303/2019.

Этим решением Конституционный Суд Украины признал таким, что отвечает Конституции Украины (является конституционным) Указ Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Конституционный Суд Украины, решая поднятые в конституционном представлении вопросы, исходит, в частности, из того, что Верховная Рада Украины (VII созыва) 21 февраля 2014 года внесла изменения в Конституцию Украины. В частности, изменила редакцию статьи 83, дополнила ее положениями относительно коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, и редакцию статьи 90, наделив Президента Украины правом досрочно прекращать полномочия Верховной Рады Украины в случае невыполнения требований статьи 83 Конституции Украины относительно формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Вместе с тем, отмечается в Решении КСУ, Верховная Рада Украины VIII созыва, избранная на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, в течение срока своих полномочий не восстановила в Регламенте Верховной Рады Украины правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, с которым связано начало течения месячного срока формирования новой коалиции депутатских фракций и конституционное право Президента Украины досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если такая коалиция депутатских фракций не будет сформирована в Украине.

Вследствие этого возник конституционный конфликт между Президентом Украины и Верховной Радой Украины относительно оснований досрочного прекращения полномочий, у которого нет правового решения, так как Основной Закон Украины не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины. Регламент Верховной Рады Украины, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

В то же время носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ; народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (часть вторая статьи 5 Конституции Украины). Это принципиальное положение конкретизируется предписанием статьи 69 Конституции Украины о том, что народное волеизъявление осуществляется через выборы.

Конституционный Суд Украины констатировал, что решения конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного Суда Украины.

Официальное обнародование Решения 6-р/2019 по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года № 303/2019 состоится в порядке и в сроки, определенные Законом Украины "О Конституционном Суде Украины".

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Согласно с ним, Зеленский подписал указ о роспуске Рады Зеленский подписал указ о роспуске Рады внеочередные выборы состоятся 21 июля. Законность указа в Конституционном суде оспаривали 62 народных депутата - В "Народном фронте" считают "сомнительными" юридические механизмы роспуска Рады В "Народном фронте" считают "сомнительными" юридические механизмы роспуска Рады механизм роспуска парламента народные избранники назвали "сомнительным". 11 июня Конституционный суд начал рассмотрение дела в открытом режиме - "Чтобы никто не сказал, что влияю на решения судей". Зеленский покинул зал Конституционного суда "Чтобы никто не сказал, что влияю на решения судей". Зеленский покинул зал Конституционного суда выступил на заседании и сам Зеленский. Уже от следующего дня заседания КСУ было закрытым.