Нацбанк готовит меры по борьбе с долларизацией - валютные депозиты могут запретить

Как указано в июньском «Отчете о финансовой стабильности», доля валютных кредитов и депозитов в портфелях большинства банков составляет сейчас 30-40%.
Самая высокая долларизация в банках с российским государственным капиталом, присутствие которых на рынке постепенно сокращается. Очень высокая доля валютных кредитов у госбанков.
Самая низкая – у банков иностранных банковских групп: после сокращения на 15-20 п.п. с 2014 году она близка к 30%.
Постепенно ниже 40% опускается доля валютных кредитов в частных банков с украинским капиталом. Однако среди клиентов банков до сих пор многие компании с кредитами в иностранной валюте, но доходами почти исключительно в гривне.
Чтобы избежать накопления системных рисков, вызванных долларизацией, в будущем НБУ может ввсети такие меры:
- повышение весов риска по активам в инвалюте;
- ужесточение требований к оценке кредитного риска по активам в иностранной валюте;
- проведение регулярного стресс-тестирования банков с предположением существенной девальвации гривны;
- повышение нормативов обязательного резервирования для депозитов в иностранной валюте;
- увеличение норматива LCR в инвалюте.
НБУ считает, что запрет на кредитование физических лиц в иностранной валюте, введенный законом в 2009 году, следует сохранить.
По материалам: Fіnclub