Украина Нацбанк готовит меры по борьбе с долларизацией - валютные депозиты могут запретить

2019-06-21 15:31 180

Как указано в июньском «Отчете о финансовой стабильности», доля валютных кредитов и депозитов в портфелях большинства банков составляет сейчас 30-40%.

Самая высокая долларизация в банках с российским государственным капиталом, присутствие которых на рынке постепенно сокращается. Очень высокая доля валютных кредитов у госбанков.

Самая низкая – у банков иностранных банковских групп: после сокращения на 15-20 п.п. с 2014 году она близка к 30%.

Постепенно ниже 40% опускается доля валютных кредитов в частных банков с украинским капиталом. Однако среди клиентов банков до сих пор многие компании с кредитами в иностранной валюте, но доходами почти исключительно в гривне.

Чтобы избежать накопления системных рисков, вызванных долларизацией, в будущем НБУ может ввсети такие меры:

- повышение весов риска по активам в инвалюте;

- ужесточение требований к оценке кредитного риска по активам в иностранной валюте;

- проведение регулярного стресс-тестирования банков с предположением существенной девальвации гривны;

- повышение нормативов обязательного резервирования для депозитов в иностранной валюте;

- увеличение норматива LCR в инвалюте.

НБУ считает, что запрет на кредитование физических лиц в иностранной валюте, введенный законом в 2009 году, следует сохранить.

По материалам: Fіnclub