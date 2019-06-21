Политика Новый поворот в деле Гандзюк: Мангер срочно затребовал личной встречи с Зеленским

2019-06-21 16:28 165

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, который фигурирует в деле убийства советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк, попросил президента Владимира Зеленского о встрече. 

"Владимир Александрович, если вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить вас встретиться со мной. Я готов подробно рассказать и показать, с чего мне придумали обвинения порошенковские прокуроры", — написал Мангер в своем Facebook.

"Я готов предоставить доказательства того, какими методами действует против меня генерал СБУ Даниил Доценко, который до сих пор крышует бандформирование в Херсонской области", — добавил он, настаивая, что именно Доценко причастен к убийству активистки.

Мангер также отметил, что знает о решении Зеленского встретиться с отцом Екатерины Гандзюк, и требует справедливости и независимого расследования.

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Новый поворот в деле Гандзюк: Мангер срочно затребовал личной встречи с Зеленским 2019-06-21 16:28 165
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