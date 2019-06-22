Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации правительства России.
Кабинет министров РФ временно разрешил ввозить с территории Украины некоторые товары, которые были запрещены санкциями. Об этом говорится в постановлении российского правительства.
Как сообщается, Кабмин РФ внес изменения в документ по реализации указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции Украины.
Так, своим решение российское правительство предлагает не распространять запрет на товары, "ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза".
К временно разрешенным товарам, в частности, входят некоторая трубная продукция, газовые турбины, несколько типов трансформатором с диэлектриком, электрические двигатели и генераторы, а также трансмиссионные валы.
Ранее Госстат сообщил, что Украина нарастила импорт товаров из РФ. За два года Украина нарастила импорт товаров из России на 14%, об этом свидетельствуют данные Госстата.