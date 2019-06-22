Украина Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: подозреваемого отправили в СИЗО

2019-06-22 12:00 204

 

В пятницу, 21 июня, в Одессе Киевский районный суд избрал меру пресечения 22-летнему Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, пишет Думская.

Судья Юлия Федулеева приняла решение оставить мужчину в следственном изоляторе без возможности внесения залога.

Мужчину подозревают по четырем статьям Уголовного Кодекса: "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

Стоит отметить, что Тарасов полностью признал свою вину и согласился с назначенной ему мерой пресечения. При этом он заявил, что не знает, зачем убил девочку. В ближайшее время его направят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна установить, мог ли он в момент совершения преступления осознавать свои действия и отвечать за поступки.

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