Украина 22 июня — какой сегодня праздник и день ангела

2019-06-22 13:00 222

Указом президента Украины страна в субботу, 22 июня, отмечает "День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине".

Этот день учрежден в память о начале вторжения Германии на территорию бывшего СССР, унесшей десятки миллионов человеческих жизней. Скорбный список населенных пунктов Украины, стертых с лица земли гитлеровцами, включает свыше 250 сел.

Кириллин день

В народе 22 июня отмечается Кириллин день. Считалось, что с этого времени лето окончательно вступало в силу, поспевала земляника, а число комаров уменьшалось.

Главная примета дня: с Кирилла начинался летний зной.