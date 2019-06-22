Украина Энергосистема оказалась в опасности из-за жары: в Укрэнерго сделали заявление

2019-06-22 10:30 195

 

Укрэнерго предупредило о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической системе из-за пика потребления электроэнергии в связи с жарой. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт.

Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспечены топливом", - отметили в компании.

При этом в Укрэнерго уточнили, что за 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%.

В текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний. Сейчас вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС (4 - ДТЭК и 4 - Центрэнерго) суммарной установленной мощностью 2157 МВт. Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 - Центрэнерго, 1 - Донбассэнерго и 1 - ДТЭК Энерго) на 2320 МВт.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что в Укрэнерго не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях Укрэнерго может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - отметили в компании.

По мнению руководства Укрэнерго, решить вопрос может ускорение вывода из ремонтов Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго" или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС.

Кроме этого для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго". По этому поводу Укрэнерго уже обратилось к СНБО с соответствующим письмом. От оперативности принятия решения и его исполнения пока будет зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины.

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