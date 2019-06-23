Марш ЛГБТ в Киеве: у Зеленского сделали экстренное заявление, «нужно не допустить…»

Администрация Президента Украины выступила за Марш равенства в столице и пообещала надлежащую защиту участникам
23 июня в 9:00 утра в Киеве стартовал Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Администрация Президента Украины по этому поводу высказалась на официальной странице в Facebook.
«Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и т.д.», — написали в Администрации.
Также у президента Украины гарантируют, что все участники Марша равенства будут защищены от столкновений с противниками ЛГБТ-сообществ.
«Каждый гражданин имеет чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украины должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша», — подытожили они.
Отметим, что протестно настроенные активисты уже перекрыли центр Киева из-за скандального марш лиц нетрадиционной ориентации. Марш равенства в исполнении представителей ЛГБТ-сообщества, завершит KyivPride-2019, который начался в Киеве 14 июня. Организаторы предупредили о неожиданном нововведении.
Киевляне недовольны проведением Марша равенства, взбунтовались и перекрыли улицу Владимирскую возле парка Шевченко. Около сотни человек сидит на пластиковых стульях прямо посреди дороги — на пути шествия в поддержку прав ЛГБТ. Вероятно, они намерены остановить Марш Равенства, заблокировав его участников.