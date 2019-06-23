Политика Марш ЛГБТ в Киеве: у Зеленского сделали экстренное заявление, «нужно не допустить…»

2019-06-23 10:30 339

Администрация Президента Украины выступила за Марш равенства в столице и пообещала надлежащую защиту участникам

23 июня в 9:00 утра в Киеве стартовал Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Администрация Президента Украины по этому поводу высказалась на официальной странице в Facebook.

«Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и т.д.», — написали в Администрации.

Также у президента Украины гарантируют, что все участники Марша равенства будут защищены от столкновений с противниками ЛГБТ-сообществ.

«Каждый гражданин имеет чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украины должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша», — подытожили они.

Отметим, что протестно настроенные активисты уже перекрыли центр Киева из-за скандального марш лиц нетрадиционной ориентации. Марш равенства в исполнении представителей ЛГБТ-сообщества, завершит KyivPride-2019, который начался в Киеве 14 июня. Организаторы предупредили о неожиданном нововведении.

В этом году среди украинских нетрадиционной сексуальной ориентации впервые покажутся военнослужащие. По предварительным данным, их будет около 15 человек. Об этом Центра прав человека ZMINA сообщил один из организаторов колонны Виктор Пилипенко, который служил в 2014-2016 годах в батальоне «Донбасс». Он надеется, что военных будет больше.