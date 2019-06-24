Киберполиция вычислила и нейтрализовала группу российских хакеров

Украинская киберполиция разоблачила группу российских хакеров, которая занималась массовым заражением компьютеров с целью воровства криптовалюты.
Как сообщили в пресс-службе МВД, хакеры использовали созданные вредоносные программы, которые помогали им получить доступ к зараженным компьютерам. Кроме того, они копировали персональную информацию владельцев компьютеров.
В киберполиции дали несколько советов, которые могут спасти от хакеров:
Напомним, в киберполиции Украины обнаружили уязвимость операционных систем версий Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и более старых версий Windows.