Украина Киберполиция вычислила и нейтрализовала группу российских хакеров

2019-06-24 15:12 153

Украинская киберполиция разоблачила группу российских хакеров, которая занималась массовым заражением компьютеров с целью воровства криптовалюты.

Как сообщили в пресс-службе МВД, хакеры использовали созданные вредоносные программы, которые помогали им получить доступ к зараженным компьютерам. Кроме того, они копировали персональную информацию владельцев компьютеров.

В киберполиции дали несколько советов, которые могут спасти от хакеров:

  • устанавливать актуальные обновления операционной системы
  • использовать антивирусные программы и постоянно обновлять их
  • не осуществлять загрузку неизвестных и подозрительных файлов или архивов
  • не переходить по подозрительным электронным ссылкам
  • делать регулярные резервные копии информации с компьютера.

Напомним, в киберполиции Украины обнаружили уязвимость операционных систем версий Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и более старых версий Windows. 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Власти США настоятельно посоветовали Facebook отложить запуск своей криптовалюты

2019-06-20 13:46 558

В Нацбанке признали, что готовы рассмотреть легализацию переводов в криптовалюте

2018-10-19 12:14 2394

Когда мир узнает настоящее имя создателя самой ходовой криптовалюты биткоин

2018-07-05 08:11 2604

В США запретили любые операции с новой криптовалютой Венесуэлы - El Petro

2018-03-21 09:40 5483

Еще новости в разделе "Украина"

Киберполиция вычислила и нейтрализовала группу российских хакеров

2019-06-24 15:12 153

Начался нестрогий Петров пост: особенности, меню, традиции и запреты

2019-06-24 13:42 405

КАРТА Жара сегодня немного отступит - в Украину идут первые летние дожди

2019-06-24 12:40 273

Стало известно, почему был остановлен энергоблок на Южно-Украинской АЭС

2019-06-24 12:16 279
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Киберполиция вычислила и нейтрализовала группу российских хакеров 2019-06-24 15:12 153
Начался нестрогий Петров пост: особенности, меню, традиции и запреты 2019-06-24 13:42 405
КАРТА Жара сегодня немного отступит - в Украину идут первые летние дожди 2019-06-24 12:40 273
Стало известно, почему был остановлен энергоблок на Южно-Украинской АЭС 2019-06-24 12:16 279

Лента

16:30 Путин разрешил транзит украинских товаров через территорию РФ
15:46 Нейробиологи разрушили миф о безвредности пива - опасен даже один бокал
фото 15:30 26 червня у Національній опереті відбудеться ПРЕМ’ЄРА трагікомедії «Розмова, якої не було»
15:12 Киберполиция вычислила и нейтрализовала группу российских хакеров
14:43 Кинотеатры Грузии убрали из проката все фильмы на русском языке
14:24 Агент Кремля Сергей Коровченко с помощью Ляшко и Тимошенко пытается избраться в Раду
14:15 Глава МИД Украины Климкин спрогнозировал опасные маневры Путина
13:42 Начался нестрогий Петров пост: особенности, меню, традиции и запреты
13:14 Москва выдвинула новые условия по транзиту газа через Украину
13:06 Последний этап многолетней войны за активы Руслана Тарпана