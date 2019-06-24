Политика Россияне заявили, что не хотят платить за Крым: что произошло

2019-06-24 19:30 318

 

Россия в результате санкций потеряла после аннексии Крыма около $150 млрд, при этом ежегодно на содержание полуострова тратят 140-150 млрд руб. ($2,2-2,38 млрд). Только за прошедший год из-за огромных потерь число недовольных россиян выросло в два раза.

Так, ВЦИОМ опубликовал в мае данные об уровне поддержки главы государства-агрессора. И она составила всего лишь 31,7%. До этого наиболее низкий показатель был еще в 2005-м – 45%.

Еще одни важные данные приводит российский "Левада-Центр". Только 39% опрошенных россиян считают, что аннексия дала больше хорошего, чем плохого. Еще в декабре этот показатель был на уровне 67%. Вместе с тем еще 39% считают, что захват полуострова в равной степени дал как позитивные, так и негативные последствия. В 2014 году таких было только 15%.

Что потеряла РФ:

  • около $150 млрд за все время после аннексии;

  • 700 российских компаний и физлиц попали под санкции;

  • ежегодно на Крым из общего бюджета РФ приходится выделять около 140-150 млрд руб.

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Политика

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