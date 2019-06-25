фото-видео 1000 гривен: НБУ вводит в оборот купюру, которая отличается от привычных денег

2019-06-25 14:45 258

Нацбанк 25 октября текущего года вводит в обращение банкноту нового высокого номинала - 1000 гривен.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.

"Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философ, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году", - сообщил глава НБУ Яков Смолий.

На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.