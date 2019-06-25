фото-видео 1000 гривен: НБУ вводит в оборот купюру, которая отличается от привычных денег

2019-06-25 14:45 258

Нацбанк 25 октября текущего года вводит в обращение банкноту нового высокого номинала - 1000 гривен. 

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.

"Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философ, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году", - сообщил глава НБУ Яков Смолий.

На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Полимерная купюра в 10 долларов признана самой красивой банкнотой года

2019-05-03 19:31 3351

фото Сегодня Нацбанк ввел новую купюру в 20 гривен - как будут менять

2018-09-25 15:45 3315

фото Нацбанк вводит в оборот новую банкноту с повышенной системой защиты

2018-07-17 15:46 4740

В Украине напечатали купюры номиналом в 1000 гривен: в сети показали фото

2017-05-29 20:30 10363

Еще новости в разделе "фото-видео"

1000 гривен: НБУ вводит в оборот купюру, которая отличается от привычных денег

2019-06-25 14:45 258

фото Тренд лета: Культовые модные дома вернули пошлый образ начала века

2019-06-21 22:12 741

фото Первая картина 17-летнего Поля Гогена ушла с молотка за скромную сумму

2019-06-17 14:12 750

фото 27-летняя Оливия Калпо признана самой желанной девушкой мира

2019-06-14 22:12 1680
Все статьи раздела "фото-видео"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

1000 гривен: НБУ вводит в оборот купюру, которая отличается от привычных денег 2019-06-25 14:45 258
фото Тренд лета: Культовые модные дома вернули пошлый образ начала века 2019-06-21 22:12 741
фото Первая картина 17-летнего Поля Гогена ушла с молотка за скромную сумму 2019-06-17 14:12 750
фото 27-летняя Оливия Калпо признана самой желанной девушкой мира 2019-06-14 22:12 1680

Лента

18:00 Минфин предупреждает: доллар вскоре сделает нечто неожиданное
17:30 С октября монеты 1, 2 и 5 копеек выведут из обращения
17:00 МИД решил отозвать посла Украины при Совете Европы
16:30 Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум
15:46 Коболев заявил, что Украина должна сохранить возможность судиться с "Газпромом"
15:14 Глава МИД Украины Климкин спрогнозировал опасные маневры Путина
14:45 1000 гривен: НБУ вводит в оборот купюру, которая отличается от привычных денег
14:12 В Ницце Boeing 777 после приземления врезался в здание аэропорта
13:44 Помпео встречается с принцами ОАЭ - создает антииранскую коалицию
13:16 Порошенко отреагировал на протесты в Тбилиси - предложил переименовать Грузию