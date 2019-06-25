Украина Укрзализныця назначила дополнительные поезда на праздники

2019-06-25 18:30 336

 

Поезда на День Конституции Украины были назначены во Львов, Днепр, Сумы и Винницу.

Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на праздничные и выходные дни, когда будет отмечаться День Конституции Украины, которые отправятся во Львов, Днепр, Сумы и Винницу.

Как сообщили в пресс-службе, поезда были назначены по таким маршрутам:

Поезд № 154/153 Киев - Сумы будет курсировать 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно - отправление в 14:10, прибытие в Киев в 19:46.

Поезд № 237 Киев - Днепр будет отправляться 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепра в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56, прибытие в 20:06.

Поезд № 755/756 Киев - Львов отправится 28 июня и 1 июля в 00:15, прибытие во Львов в 5:47. В сообщении Львов - Киев отправится 27 и 30 июня в 23:00, прибудет в столицу в 05:50.

Поезд № 779/780 Сумы - Киев - Винница будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление в 5:35, прибытие в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43, прибудет в Киев в 21:34.

Ранее Укрзализныця запустила маршрут из Мукачево в словацкий город Кошице. Стоимость билета на поезд составляет 7,50 евро. Дети до 16 лет имеют право на льготный проезд – 3,75 евро.

Также Укрзализныця предупредила о возможных сбоях онлайн-продажи билетов. Они происходят из-за увеличения нагрузки на систему.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Олега Дунду двигает в политику Сольвар за «бюджетные деньги Укрзализныци»

2019-06-19 20:05 696

Укрзализныця намерена восстановить сообщение с Донбассом

2019-06-18 18:00 747

В "Укрзализныце" открыли продажу билетов на летние поезда

2019-05-20 21:30 1071

ПОЛНЫЙ СПИСОК Все праздники мая 2019: календарь, выходные, переносы рабочих дней

2019-05-02 09:11 4620

Еще новости в разделе "Украина"

Повышение пенсий в июле: в Кабмине объяснили, кто получит не менее 2 тысяч грн

2019-06-25 22:00 315

В Украине завершилось финансирование июньских пенсий и майских субсидий

2019-06-25 19:00 351

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на праздники

2019-06-25 18:30 336

С октября монеты 1, 2 и 5 копеек выведут из обращения

2019-06-25 17:30 333
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Повышение пенсий в июле: в Кабмине объяснили, кто получит не менее 2 тысяч грн 2019-06-25 22:00 315
В Украине завершилось финансирование июньских пенсий и майских субсидий 2019-06-25 19:00 351
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на праздники 2019-06-25 18:30 336
С октября монеты 1, 2 и 5 копеек выведут из обращения 2019-06-25 17:30 333

Лента

22:00 Повышение пенсий в июле: в Кабмине объяснили, кто получит не менее 2 тысяч грн
21:30 Появилась реакция США на решение ПАСЕ
21:00 Украина объявила бойкот ПАСЕ из-за России и экстренно обратилась к Зеленскому
20:30 В Украину запретили ввоз двух книг с РФ
20:00 Трамп пригрозил Ирану уничтожением
19:30 Россия отказалась выполнять требования Международного трибунала по освобождению украинских моряков
19:00 В Украине завершилось финансирование июньских пенсий и майских субсидий
18:30 Укрзализныця назначила дополнительные поезда на праздники
18:15 В Москве готовится Всеправославный собор против Варфоломея
18:00 Минфин предупреждает: доллар вскоре сделает нечто неожиданное