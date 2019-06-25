Политика МИД решил отозвать посла Украины при Совете Европы

2019-06-25 17:00 150

 

Министерство иностранных дел Украины приняло решение отозвать посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Об этом сообщил глава украинского МИДа Павел Климкин.

На своей странице в Facebook он отметил, что Совет Европы потерял доверие Украины, решив вернуть Россию в ПАСЕ.

"Благодарен украинской парламентской делегации, они выложились по полной. Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений относительно формата их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям. Куда сложнее, собственно, с Советом Европы - это наш юридический и человеческий долг участвовать в ее механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важный. Во всем остальном СЕ потеряла наше доверие, и восстановить ее будет чрезвычайно сложно. С лидера усилий для защиты прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем некоего.

Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия поняла, тактика тоже, но доточена вместе", - подчеркнул Климкин.

При этом он выращил негодование тем, что ситуация произошла во время председательства в СЕ Франции, страны, которая является членом нормандского формата.

"Быть страной-основателем нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ каких-либо из выдвинутых условий - это, простите за мою французскую, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе", - написал Климкин.

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