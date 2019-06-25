Политика В Украину запретили ввоз двух книг с РФ

2019-06-25 20:30 279

 

Госкомтелерадио отказало ООО "Якаб трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио.

Как сообщается, отказ предоставлено на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

"В частности, не разрешено ввозить книгу Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию" (издатель - ООО "Издательство "Добрая книга", г. Москва), в которой рекламируется издание, не разрешено ранее к ввозу в Украину из-за присутствия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора ", - говорится в сообщении.

Также не будет ввозиться в Украину книга Д. Хейвуд "Люди Севера. История викингов 793-1241" московского издательства ООО "Альпина нон-фикшн". Несколько страниц этого издания посвящено истории Киевской Руси, которую автор трактует с позиции политически заангажированной современной российской историографии. В частности, Киевскую Русь он называет Россией, а киевских князей - российскими, история Киевской Руси в его представлении - это история Российского государства.

Как отмечается, импортеры намерены были завезти по 5000 экземпляров этих двух изданий.

Пресс-служба Госкомтелерадио подытожила, что в целом, начиная с 20 мая 2017 года в связи с вступлением в силу постановления Кабинета Министров Украины № 262 "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождения или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины ", Госкомтелерадио предоставило 3490 отказов в выдаче разрешений.

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