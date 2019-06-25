Политика Появилась реакция США на решение ПАСЕ

2019-06-25 21:30 834

 

Соединенные Штаты выступали против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы и считают, что делегаты из РФ, находящиеся под санкциями, не могут участвовать в работе европейских учреждений.

Об этом на встрече с прессой заявил Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Как вы знаете, США не является членом Совета Европы, но, как вы также должны знать, мы выступали против возвращения России в Совет Европы, и мы четко выражали свою позицию. Мы были поражены усилиями украинской команды в ПАСЕ, которые они приложили, чтобы не дать возможности России вернуться в эту организацию", - отметил Тейлор.

"Наша позиция заключается в том, что ни Евросоюз, ни Совет Европы не должны принимать делегации россиян, находящихся в санационном перечне как ЕС, так и США", - добавил он.

Напомним, ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украина объявила бойкот ПАСЕ из-за России и экстренно обратилась к Зеленскому

2019-06-25 21:00 393

Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум

2019-06-25 16:30 390

Сотни детей-мигрантов в США начали перевозить в приюты

2019-06-25 12:43 411

Накануне ввода нового рынка электроэнергии в Киев прибыл представитель Госдепа США по вопросам энергоресурсов

2019-06-22 15:32 1083

Еще новости в разделе "Политика"

Появилась реакция США на решение ПАСЕ

2019-06-25 21:30 834

Украина объявила бойкот ПАСЕ из-за России и экстренно обратилась к Зеленскому

2019-06-25 21:00 393

В Украину запретили ввоз двух книг с РФ

2019-06-25 20:30 279

Россия отказалась выполнять требования Международного трибунала по освобождению украинских моряков

2019-06-25 19:30 330
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Появилась реакция США на решение ПАСЕ 2019-06-25 21:30 834
Украина объявила бойкот ПАСЕ из-за России и экстренно обратилась к Зеленскому 2019-06-25 21:00 393
В Украину запретили ввоз двух книг с РФ 2019-06-25 20:30 279
Россия отказалась выполнять требования Международного трибунала по освобождению украинских моряков 2019-06-25 19:30 330

Лента

22:00 Повышение пенсий в июле: в Кабмине объяснили, кто получит не менее 2 тысяч грн
21:30 Появилась реакция США на решение ПАСЕ
21:00 Украина объявила бойкот ПАСЕ из-за России и экстренно обратилась к Зеленскому
20:30 В Украину запретили ввоз двух книг с РФ
20:00 Трамп пригрозил Ирану уничтожением
19:30 Россия отказалась выполнять требования Международного трибунала по освобождению украинских моряков
19:00 В Украине завершилось финансирование июньских пенсий и майских субсидий
18:30 Укрзализныця назначила дополнительные поезда на праздники
18:15 В Москве готовится Всеправославный собор против Варфоломея
18:00 Минфин предупреждает: доллар вскоре сделает нечто неожиданное