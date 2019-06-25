Политика Появилась реакция США на решение ПАСЕ

2019-06-25 21:30 834

Соединенные Штаты выступали против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы и считают, что делегаты из РФ, находящиеся под санкциями, не могут участвовать в работе европейских учреждений.

Об этом на встрече с прессой заявил Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Как вы знаете, США не является членом Совета Европы, но, как вы также должны знать, мы выступали против возвращения России в Совет Европы, и мы четко выражали свою позицию. Мы были поражены усилиями украинской команды в ПАСЕ, которые они приложили, чтобы не дать возможности России вернуться в эту организацию", - отметил Тейлор.

"Наша позиция заключается в том, что ни Евросоюз, ни Совет Европы не должны принимать делегации россиян, находящихся в санационном перечне как ЕС, так и США", - добавил он.

Напомним, ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.