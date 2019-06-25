Украина Повышение пенсий в июле: в Кабмине объяснили, кто получит не менее 2 тысяч грн

2019-06-25 22:00 315

Кабинет министров на ближайшем заседании примет решение о повышении пенсий гражданам, которые имеют большой стаж работы, но за низкую зарплату небольшие пенсии. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, уже с 1 июля женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. В среднем пенсия составит не менее 2 тысяч гривен.

Гройсман отметил, это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме. "Все процедурные решения закрепляем на ближайшем заседании правительства", - отметил глава Кабмина.

Напомним, что с 1 января 2019 года в связи с увеличением минимальной зарплаты повысилась пенсия для людей с большим трудовым стажем. Вообще минимальная пенсия выросла на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Кроме того, с 1 марта вводились дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые Пенсионный фонд получил от растаможки евроблях. Единовременная доплата выплачивалась равными частями (по 1205,09 гривен) в марте и в апреле. Единовременная доплата к пенсии была установлена 2,1 млн пенсионерам.