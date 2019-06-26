Политика Саакашвили выиграл суд - ЦИК обязали зарегистрировать его партию на выборы в Раду

2019-06-26 09:12 111

Апелляционный админсуд Киева поддержал обжалование командой политической партии заочно приговоренного в Грузии к тюремному сроку Михаила Саакашвили отказа ЦИК зарегистрировать список политсилы на выборах.

Соответствующее решение судья объявил на заседании 25 июня вечером. "Мы победили! Суд нас поддержал! Мы идем на выборы!", - написал Саакашвили в Facebook.

"Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года политической партией "Рух новых сил" Михаила Саакашвили документы для регистрации кандидатов в народные депутаты Украины от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили в общегосударственном избирательном округе и одномандатных избирательных округах", - говорится в решении суда.

 Ранее Центризбирком отказал в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили. По данным комиссии, внеочередной съезд РНС, который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов "состоялись в нарушение требований устава этой партии".

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