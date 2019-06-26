Политика Зеленский предложил должность в Нацсовете известному японскому миллиардеру

2019-06-26 14:13 180

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с Хироси Микитани, основатель и руководитель крупнейшей в Японии и третьей по величине в мире компании электронной коммерции Rakuten - владельца сервиса Viber, предложил ему войти в состав Национального инвестиционного совета.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также на встрече обсуждались планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине - расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.

Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten и выразил готовность поддерживать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии.

У Зеленского говорят, чьто Микитани одобрительно отозвался об инициативе президента Государство в смартфоне и выразил желание тесно сотрудничать по этому проекту.

Хироси Микитани - японский бизнесмен-миллиардер, основатель, председатель правления и генеральный директор Rakuten, Inc. Также является президентом Crimson Group, председателем футбольного клуба Vissel Kobe, председателем Токийского филармонического оркестра и членом правления Lyft.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Очередной блеф от Дмитрия Святаша чтобы избежать наказания за мошенничество на суму $ 100 млн.

2019-05-23 11:25 1413

Доблокировались: в России начались проблемы с Viber

2018-04-24 17:00 6196

На выходных в мессенджере Viber появятся принципиально новые функции

2017-06-30 20:29 9615

В Киеве показания счетчика теперь можно отправлять коммунальщикам через Viber

2017-03-17 08:14 6207

Еще новости в разделе "Политика"

На выборах в Раду идут сразу восемь Зеленских - ЦИК уверяет, что это не клоны

2019-06-26 15:14 99

Зеленский предложил должность в Нацсовете известному японскому миллиардеру

2019-06-26 14:13 180

Двойников и сменивших фамилию к выборам не допустят - ЦИК ввел новые запреты

2019-06-26 13:44 171

Стало известно точное число кандидатов в Раду, которых зарегистрировал ЦИК

2019-06-26 12:15 225
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

На выборах в Раду идут сразу восемь Зеленских - ЦИК уверяет, что это не клоны 2019-06-26 15:14 99
Зеленский предложил должность в Нацсовете известному японскому миллиардеру 2019-06-26 14:13 180
Двойников и сменивших фамилию к выборам не допустят - ЦИК ввел новые запреты 2019-06-26 13:44 171
Стало известно точное число кандидатов в Раду, которых зарегистрировал ЦИК 2019-06-26 12:15 225

Лента

фото 15:46 Стало известно имя актера, который сыграет роль Николы Теслы
15:14 На выборах в Раду идут сразу восемь Зеленских - ЦИК уверяет, что это не клоны
14:45 Кличко заявил, что повторно переименует проспекты Бендеры и Шухевича
14:29 Руководство ГП «Энергорынок» намеренно дестабилизирует финансовое положение энергокомпаний
14:13 Зеленский предложил должность в Нацсовете известному японскому миллиардеру
13:44 Двойников и сменивших фамилию к выборам не допустят - ЦИК ввел новые запреты
фото 13:16 В родном городе Зеленского у памятника Хмельницкому отпала рука с булавой
фото 12:43 Утонул гитарист культового белорусского ансамбля "Песняры" Аркадий Ивановский
12:15 Стало известно точное число кандидатов в Раду, которых зарегистрировал ЦИК
фото 11:42 В Киеве у злостного должника конфисковали и пустили с молотка яхту