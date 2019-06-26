Политика Зеленский предложил должность в Нацсовете известному японскому миллиардеру

2019-06-26 14:13 180

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с Хироси Микитани, основатель и руководитель крупнейшей в Японии и третьей по величине в мире компании электронной коммерции Rakuten - владельца сервиса Viber, предложил ему войти в состав Национального инвестиционного совета.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также на встрече обсуждались планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине - расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.

Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten и выразил готовность поддерживать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии.

У Зеленского говорят, чьто Микитани одобрительно отозвался об инициативе президента Государство в смартфоне и выразил желание тесно сотрудничать по этому проекту.

Хироси Микитани - японский бизнесмен-миллиардер, основатель, председатель правления и генеральный директор Rakuten, Inc. Также является президентом Crimson Group, председателем футбольного клуба Vissel Kobe, председателем Токийского филармонического оркестра и членом правления Lyft.