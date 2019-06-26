Курьезы фото В родном городе Зеленского у памятника Хмельницкому отпала рука с булавой

2019-06-26 13:16 228

В Центрально-Городском районе Кривого Рога заметили повреждённый монумент гетьману Богдану Хмельницкому. Рука памятника отвалилась, а из корпуса торчит арматурный «скелет».

По словам местных жителей, проблемы с конструкцией монумента уже были, передает Первый Криворожский.

Вероятно, виной всему конструкция памятника и вес булавы. Ранее булаву приходилось менять, что бы избежать перегруза конструкции.

Противники действующего президента Украины усмострели в произошедшем недобрый знак для гаранта. Напомним, накануне инаугурации шестого президента также поднималась тема булавы, один из главных символов президентской власти то изчез, то снова появился. Сам Зеленский обвинял в этом своего предшественника и главного конкурента на выборах - Порошенко. 

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