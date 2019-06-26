Украина фото В Киеве у злостного должника конфисковали и пустили с молотка яхту

2019-06-26 11:42 219

В Киеве мужчина лишился яхты из-за неуплаты алиментовсвоему сыну. В Минюсте установили, что вместо уплаты денег он потратил их на покупку яхты 2015 года постройки. Тогда же приняли решение наложить арест на яхту.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, мужчина не оплатил сыну более 123 тысяч гривен алиментов.

За неуплату алиментов мужчина должен выплатить еще и 50% штрафа от суммы долга, а это более 60 тыс. грн. То есть теперь общий размер задолженности достиг почти 184 тыс. грн.

Примечательно, что злостный должник уже не сможет вернуть свою яхту, ее передадут на реализацию, а полученные с аукциона деньги направят на выплату долгов.

Напомним, с февраля 2018 года удалось взыскать 7,3 млрд грн алиментов в пользу 925 детей. С начала года должники оплатили 2,8 млрд грн алиментов, из которых 873,6 млн грн госисполнители взыскали благодаря установленным ограничениям.