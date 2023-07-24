ВОЙНА В Украине Минюст дал разъяснения относительно принудительного взыскания с доходов должников

2023-07-24 22:15

В Министерстве юстиции Украины дали разъяснение относительно лимитов на меры принудительного взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию, другой доход должника. Официальный комментарий опубликован на сайте Минюста.

Детали

В Минюсте сообщили, что в случае отсутствия у должника средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях, отсутствия или недостаточности имущества должника для покрытия в полном объеме сумм, подлежащих взысканию в соответствии с решением суда, а также в случае выполнения решений о взыскании периодических платежей, может быть применена практика принудительного взыскания.

В ведомстве отмечают, что законодательством определено, что размер отчислений из таких доходов должника высчитывается из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Из заработной платы должника может быть удержано по исполнительным документам до погашения в полном объеме задолженности:

в случае взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, – 50 %;

по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом, – 20 %.

Из пенсии может быть отчислено:

не более 50 % ее размера на содержание членов семьи (алименты), на возмещение убытков от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций, на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего, на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях;

по другим видам взысканий может быть отчислено не более 20 % пенсии.

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"Общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по нескольким исполнительным документам", - отметили в Минюсте.

В то же время в министерстве предостерегают, что есть случаи, когда взыскания могут составлять до 70%.

"Это ограничение не распространяется на вычет из заработной платы в случае отбывания должником наказания в виде исправительных работ и взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. В таких случаях размер отчислений из заработной платы не может превышать 70%", - говорится в разъяснении.