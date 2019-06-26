Украина Дело Зайцевой: суд отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства

2019-06-27 08:11 222

Киевский райсуд Харькова отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении действий экспертов НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, которые проводили авто-техническую экспертизу в деле по ДТП с шестью погибшими пешеходами. Об этом в Facebook сообщил адвокат обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

В частности, он опубликовал фотокопию вступительной и резолютивной части решения суда.

"Материалы уголовного производства вернуть в следственное управление ГУНП в Харьковской области для решения вопроса о возобновлении досудебного расследования. Постановление обжалованию не подлежит", - сказано в постановлении суда.

Расследование против экспертов НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, которые определяли скорость автомобиля Зайцевой во время смертельного ДТП в центре Харькова в октябре 2017 года снова возобновлено по настоянию защиты второго фигуранта дела Геннадия Дронова.

Напомним, смертельное ДТП в Харькове произошло вечером 18 октября 2017 года. Елена Зайцева, приемная дочь известного бизнесмена Василия Зайцева, находилась за рулем автомобиля Lexus RX. Установлено, что она проехала на красный свет, что послужило причиной столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов. В ходе судебного заседания сторона обвинения утверждала, что девушка во время ДТП находилась под воздействием опиатов. В свою очередь защита заявила, что Зайцева употребляла успокоительное перед экспертизой, а в ДТП виноват водитель Touareg, который двигался на желтый свет светофора и помешал Зайцевой проскочить перекресток. Защита Дронова это обвинение опровергает, заявляя, что водитель Touareg ехал на зеленый свет.