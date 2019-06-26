Политика Кабмин утвердил кандидатуры Зеленского на глав ОГА

2019-06-26 16:30 240

 

Некоторые министры голосовали против всех представлений президента, поскольку не было их публичных обсуждений.

Правительство в среду, 26 июня, согласовало все восемь кандидатур на должности председателей областных государственных администраций, которые предложил президент Владимир Зеленский. Об этом заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус в комментарии журналистам после заседания правительства.

"Все представления были поддержаны, не единогласно", - отметил Герус.

По его словам, отдельные министры голосовали против всех представлений, безотносительно к кандидатурам.

В частности, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко покинул заседание Кабмина в знак несогласия с рассмотрением вопроса относительно кандидатур на должности губернаторов в закрытом режиме. Об этом Кириленко сообщил в Twitter.

По словам Геруса, на следующее заседание правительства Офис главы государства внесет еще ряд кандидатур на должности руководителей облгосадминистраций.

Напомним, ранее утром вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на глав ОГА, внесенных от Офиса президента Зеленского. "Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности?" - написал вице-премьер в своем Facebook.

Так, главой Донецкой ОГА предлагалось назначить Павла Кириленко, Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко, Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна, Луганской ОГА - Виталия Комарницкого, Львовской ОГА - Маркияна Мальского, Одесской ОГА - Андрея Андрейчикова, Херсонской ОГА – Юрия Гусева, Черкасской ОГА - Игоря Шевченко.

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