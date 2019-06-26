Политика ЦИК определила порядок расположения партий в бюллетенях

2019-06-26 19:00 279

 

В ЦИК состоялась жеребьевка относительно номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях.

  1. "Оппозиционный блок"
  2. "Сила и честь"
  3. Всеукраинское Объединение "Батькивщина"
  4. "Патриот"
  5. "Сила людей"
  6. "Оппозиционная Платформа" За жизнь ""
  7. "Партия зеленых Украины"
  8. "Всеукраинское объединение" Факел "
  9. Объединение "Самопомощь"
  10. "Европейская Солидарность"
  11. "Украинская стратегия Гройсмана"
  12. "Гражданская позиция"
  13. "Социальная справедливость"
  14. "Слуга народа"
  15. "Сила права"
  16. "Радикальная партия Ляшко"
  17. "Партия Шария"
  18. "Голос"
  19. "Политическая партия" Независимость ""
  20. "Аграрная партия Украины"
  21. Всеукраинское объединение "Свобода".
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