ЦИК определила порядок расположения партий в бюллетенях
2019-06-26 19:00 279
В ЦИК состоялась жеребьевка относительно номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях.
- "Оппозиционный блок"
- "Сила и честь"
- Всеукраинское Объединение "Батькивщина"
- "Патриот"
- "Сила людей"
- "Оппозиционная Платформа" За жизнь ""
- "Партия зеленых Украины"
- "Всеукраинское объединение" Факел "
- Объединение "Самопомощь"
- "Европейская Солидарность"
- "Украинская стратегия Гройсмана"
- "Гражданская позиция"
- "Социальная справедливость"
- "Слуга народа"
- "Сила права"
- "Радикальная партия Ляшко"
- "Партия Шария"
- "Голос"
- "Политическая партия" Независимость ""
- "Аграрная партия Украины"
- Всеукраинское объединение "Свобода".