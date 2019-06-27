Политика ЦИК утвердил для выборов серые флуоресцентные бюллетени с водяными знаками

2019-06-27 12:16 210

Центризбирком утвердил форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в 199 одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля.

Текст бюллетеня в многомандатном избирательном округе печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе размером 200х600 мм голубовато-серого цвета.

В одномандатных избирательных округах бюллетени изготавливаются по разным размерам в зависимости от количества зарегистрированных кандидатов в народные депутаты. В частности, до шести кандидатов - размером 200х200 мм, до 11 кандидатов - размером 200х300 мм, до 18 кандидатов - размером 200х400 мм, до 33 кандидатов - размером 200х600 мм, до 50 кандидатов - размером 200х800 мм.

В бюллетене указываются в алфавитном порядке фамилии, имена (все имена) и отчество (при наличии) зарегистрированных в соответствующем округе кандидатов. При этом в случае полного совпадения данных сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в порядке возрастания дат рождения.

Текст бюллетеня печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе песочного цвета.

На бюллетене во всех округах содержится двухцветный водяной знак и защитные волокна с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния.

На бюллетене также будет выполнен номер избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский пригласил на выборы в Раду наблюдателей Парламентской ассамблеи НАТО

2019-06-27 15:46 60

На выборах в Раду идут сразу восемь Зеленских - ЦИК уверяет, что это не клоны

2019-06-27 08:39 798

ЦИК определила порядок расположения партий в бюллетенях

2019-06-26 19:00 672

Двойников и сменивших фамилию к выборам не допустят - ЦИК ввел новые запреты

2019-06-26 13:44 384

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский пригласил на выборы в Раду наблюдателей Парламентской ассамблеи НАТО

2019-06-27 15:46 60

Рассекречены дата и место встречи Дональда Трампа и Путина

2019-06-27 15:14 111

Демарш в ПАСЕ: Делегации Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии покинули ассамблею

2019-06-27 14:13 246

Зеленский назначил на ключевые должности в СБУ и Нацгвардию своих людей - кто они

2019-06-27 12:43 312
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский пригласил на выборы в Раду наблюдателей Парламентской ассамблеи НАТО 2019-06-27 15:46 60
Рассекречены дата и место встречи Дональда Трампа и Путина 2019-06-27 15:14 111
Демарш в ПАСЕ: Делегации Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии покинули ассамблею 2019-06-27 14:13 246
Зеленский назначил на ключевые должности в СБУ и Нацгвардию своих людей - кто они 2019-06-27 12:43 312

Лента

15:46 Зеленский пригласил на выборы в Раду наблюдателей Парламентской ассамблеи НАТО
15:14 Рассекречены дата и место встречи Дональда Трампа и Путина
14:45 Защитник сборной Нидерландов де Лигт будет получать в Ювентусе 12 млн евро
14:13 Демарш в ПАСЕ: Делегации Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии покинули ассамблею
фото 13:44 Покушение на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина - стали известны детали
КАРТА 13:12 Прогноз погоды: В Украину идут грозовые ливни, по ночам будет прохладно
12:43 Зеленский назначил на ключевые должности в СБУ и Нацгвардию своих людей - кто они
12:16 ЦИК утвердил для выборов серые флуоресцентные бюллетени с водяными знаками
11:42 Глава Офиса президента Андрей Богдан проговорился, что покинет эту должность
КАРТА 11:15 Обострение в зоне ООС: число обстрелов растет, ранены семеро украинских солдат