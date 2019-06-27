Украина Коболев пригрозил остановить импорт газа и сорвать отопительный сезон

2019-06-28 08:26 462

Глава Нафтогаза снова затребовал больше денег. Если вопрос с финансированием не будет решен, Коболев угрожает прекратить закачку голубого топлива уже в августе.

Так, в августе текущего года НАК "Нафтогаз Украины" может приостановить импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ), если не будет решен вопрос с финансированием.

"Если мы не найдем решения финансового вопроса в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для "Нафтогаза". Т.е. мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", - заявил глава НАК Андрей Коболев.

По его словам, поиск финансирования для "Нафтогаза", у которого существуют проблемы с ликвидностью, напрямую связано с решениями Кабинета министров, который является прямым акционером компании. Коболев подчеркивает, что международные банки дают кредиты под госгарантии или выполнение определенных условий.

"В случае с этими организациями я опасаюсь, что мы войдем в тяжелую дискуссию с правительством на тему устава "Нафтогаза" или анбандлинга", - добавил глава НАК.

Коболев отметил, что действующий состав правительства должен найти решение уже в июле. В противном случае страна может не успеть довести запасы ПХГ до 20 млрд куб. м газа, необходимых на случай полной остановки "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года.

Напомним, "Нафтогаз Украины" является монополистом по транзиту и хранению газа, а также по транспортировке нефти по территории Украины. Компания объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны.