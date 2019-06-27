Мир фото Tesla рассекретила заряженный тягач с запасом хода 804 км и багажником

2019-06-28 20:34 129

В Калифорнии рассекретили тестовый прототип электрического тягача Tesla Semi. Он получил ярко-красную окраску и все атрибуты серийной модели. В том числе - наружные зеркала заднего вида. 

Серийное производство автомобиля наладят позднее, нежели ожидалось - лишь в 2020 году. 

К характерным особенностям новинки можно отнести боковые двери, которые открываются против хода автомобиля и не имеют ручек.

Тягач имеет спереди багажник, который сопоставим по размерам с теми, которые получили Model S или Model 3. Известно, что машина уже была заказана компаниями Walmart, UPS и FedEx. 

Запас хода топовой модификации новинки - 804 километра, а базовой - 482 километра. При этом максимальный разгон составляет 96 км/час.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Мир"

фото Tesla рассекретила заряженный тягач с запасом хода 804 км и багажником

2019-06-28 20:34 129

Осужденному в США политтехнологу Манафорту выдвинули новые обвинения

2019-06-28 15:29 231

Никогда ничем не делитесь: названы самые завистливые знаки Зодиака

2019-06-27 20:00 10215

видео Меркель стало плохо на встрече со Штайнмайером

2019-06-27 19:00 585
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

фото Tesla рассекретила заряженный тягач с запасом хода 804 км и багажником 2019-06-28 20:34 129
Осужденному в США политтехнологу Манафорту выдвинули новые обвинения 2019-06-28 15:29 231
Никогда ничем не делитесь: названы самые завистливые знаки Зодиака 2019-06-27 20:00 10215
видео Меркель стало плохо на встрече со Штайнмайером 2019-06-27 19:00 585

Лента

21:36 Задержанный хулиган отнял пистолет у копа и застрелился в отделении полиции
фото 20:34 Tesla рассекретила заряженный тягач с запасом хода 804 км и багажником
19:30 Завтра Грузию накроет новая волна протестов - есть всего одно требование
фото 18:33 Dior и Bvlgari жестко наказали модель Беллу Хадид за фото с флагом ОАЭ
18:05 ОТ “СЛУГИ НАРОДА” В КИЕВЕ БАЛЛОТИРУЕТСЯ ЛЮБОВНИЦА ОЛИГАРХА ХМЕЛЬНИЦКОГО
17:28 У Зеленского заявили, что изменят Конституцию Украины в течение года
фото 16:32 Ударный защитник сборной Караваев подписал контракт с Динамо
15:29 Осужденному в США политтехнологу Манафорту выдвинули новые обвинения
14:45 Зурабу Аласании вернули должность - НОТУ отменил собственное решение
14:16 Двойников и сменивших фамилию к выборам не допустят - ЦИК ввел новые запреты