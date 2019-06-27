Мир фото Tesla рассекретила заряженный тягач с запасом хода 804 км и багажником

2019-06-28 20:34 129

В Калифорнии рассекретили тестовый прототип электрического тягача Tesla Semi. Он получил ярко-красную окраску и все атрибуты серийной модели. В том числе - наружные зеркала заднего вида.

Серийное производство автомобиля наладят позднее, нежели ожидалось - лишь в 2020 году.

К характерным особенностям новинки можно отнести боковые двери, которые открываются против хода автомобиля и не имеют ручек.

Тягач имеет спереди багажник, который сопоставим по размерам с теми, которые получили Model S или Model 3. Известно, что машина уже была заказана компаниями Walmart, UPS и FedEx.

Запас хода топовой модификации новинки - 804 километра, а базовой - 482 километра. При этом максимальный разгон составляет 96 км/час.