Коронавирус В ВОЗ анонсировали появление новых вакцин, которые легко хранить и просто применять

2021-03-18 08:14

Уже к концу этого года или в начале следующего года, стоит ожидать появления новых вакцин от коронавируса. Эти вакцины не требуют проведения уколов, а хранить их можно при комнатной температуре, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на ведущего научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сомия Сваминатан.

"Мы в восторге от тех вакцин, которые мы имеем. Думаю, в 2022 году мы увидим разработку улучшенных вакцин", - отметила Сваминатан.

Сейчас проходят испытания более 80 прототипов вакцин от коронавируса,отметила научный сотрудник. Такой способ применения может больше подходить для некоторых групп населения, таких, например, как беременные женщины.

Сваминатан ожидает, что клинические испытания 6-8 прототипов вакцин завершатся уже в этом году а также, что эти вакцины смогут пройти регуляторную утверждения.

"Мы должны продолжать поддерживать исследования и разработку большего количества прототипов вакцины, особенно из-за неопределенности относительно того, необходимо будет делать дополнительную иммунизацию населения", - добавила сотрудник ВОЗ.