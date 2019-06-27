Политика Штаб ООС: Разведение сил улучшило положение ВСУ

2019-06-27 16:30 240

Украинские военные не отводили войска из Станицы Луганской и улучшили состояние подразделений, сообщил заместитель командующего ООС.

Разведение сторон, что происходит сейчас в Станице Луганской, улучшает положение Вооруженных сил на этом участке. Об этом заявил заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

Как сообщается, Бондарь подчеркнул, что украинские военные не отводят войска из Станицы Луганской и не ухудшают состояние подразделений.

"Наоборот, это перемещение на более подготовленные позиции позволяет нам более эффективно контролировать этот участок. Надо понимать, что это полусектор радиусом 1 км. У нас часто на линии соприкосновения подразделения находятся и на большем расстоянии друг от друга, и на 1 км, и на 400 метров в зависимости от обстановки. Если взять подразделение, которое мы переместили вчера, то там позиция была расположена в 300 метрах от противника и постоянно обстреливалась, там погиб военнослужащий. Защищенность на этом посту была недостаточная. Сейчас мы сделали полукруг, который позволит эффективно контролировать этот участок", – заявил Бондарь.

По словам Бондаря, счет отвода идет от середины реки Северский Донец, таким образом боевики отходят за полосу, которая в соответствии с минскими соглашениями должна находиться под контролем Украины.

"Противник находился на нашей стороне. Если мы реально отходим на 250-300 метров, то они – на 1500-1600 метров. Мы их выбрасываем с плацдарма, который они здесь заняли", – добавил заместитель командующего ООС.

Он отметил, что на участке между КПВВ, где линию разграничения переходят гражданские, теперь не будет людей с оружием.

Напомним, на Донбассе согласовали разведение сил. Оно будет происходить в течение трех дней - с 26 по 28 июня.

В штабе ООС позже сообщили, что разведение сил на Донбассе не ослабляет оборону. Некоторые подразделения ВСУ сменили расположение в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей.