Политика Зурабу Аласании вернули должность - НОТУ отменил собственное решение

2019-06-28 14:45 129

Наблюдательный совет НОТУ отменил собственное решение о досрочном расторжении договора с председателем правления Зурабом Аласанией. 

"Сегодня, 27 июня, наблюдательный совет "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" отменил свое решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией, принятое 31 января 2019 (Протокол №26)" – говорится в сообщении UA: Суспільне.

В Facebook Аласания заявил, что его отношения с Наблюдательным советом довольно сложные, но он надеется, что подобное "обнуление" ситуации и восстановление статус-кво станет первым шагом к слаженной совместной работе.

Ранее Шевченковский райсуд Киева признал незаконным и отменил решение Набсовета НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласанией.

Напомним, Аласания вступил в должность 15 мая 2017 года, контракт был рассчитан на 4 года и был подписан по итогам проведенного Набсоветом конкурса. В сентябре прошлого года Аласания сообщил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины находится в критическом состоянии из-за недофинансирования. 25 сентября Государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил аналоговое вещание телеканала "UA:Первый" за долги. Общественные организации призвали правительство принять меры для восстановления аналогового вещания телеканала "UA:Первый".

31 января 2019 года решением Наблюдательного совета НОТУ Аласанию досрочно отстранили от должности.

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